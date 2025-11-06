- Büyüme
İşlemler:
1 211
Kârla kapanan işlemler:
929 (76.71%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (23.29%)
En iyi işlem:
54.34 USD
En kötü işlem:
-14.10 USD
Brüt kâr:
1 026.29 USD (39 449 pips)
Brüt zarar:
-533.36 USD (32 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (14.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.38 USD (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.87
Alış işlemleri:
406 (33.53%)
Satış işlemleri:
805 (66.47%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-1.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-59.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.62 USD (7)
Aylık büyüme:
41.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.55 USD
Maksimum:
62.62 USD (6.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (59.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|493
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.34 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 132
|
ICMarketsSC-Live03
|0.46 × 35
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.60 × 42
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.98 × 355
