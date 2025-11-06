- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 211
Profit Trade:
929 (76.71%)
Loss Trade:
282 (23.29%)
Best Trade:
54.34 USD
Worst Trade:
-14.10 USD
Profitto lordo:
1 026.29 USD (39 449 pips)
Perdita lorda:
-533.36 USD (32 638 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (14.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.38 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.87
Long Trade:
406 (33.53%)
Short Trade:
805 (66.47%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-59.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.62 USD (7)
Crescita mensile:
41.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.55 USD
Massimale:
62.62 USD (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (59.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|493
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.34 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.11 USD
Massima perdita consecutiva: -59.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 132
|
ICMarketsSC-Live03
|0.46 × 35
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.60 × 42
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.98 × 355
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni