Antonio Angotti

The CopyTrader

Antonio Angotti
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 88%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 211
Profit Trade:
929 (76.71%)
Loss Trade:
282 (23.29%)
Best Trade:
54.34 USD
Worst Trade:
-14.10 USD
Profitto lordo:
1 026.29 USD (39 449 pips)
Perdita lorda:
-533.36 USD (32 638 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (14.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.38 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.87
Long Trade:
406 (33.53%)
Short Trade:
805 (66.47%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-59.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.62 USD (7)
Crescita mensile:
41.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.55 USD
Massimale:
62.62 USD (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (59.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1211
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 493
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.34 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.11 USD
Massima perdita consecutiva: -59.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

USGFX-Live2
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXGiants-Real4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 132
ICMarketsSC-Live03
0.46 × 35
HFMarketsSV-Live Server 5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.60 × 42
RoboForex-ECN
0.82 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.98 × 355
52 più
2025.11.06 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 21:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
