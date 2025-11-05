SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
70 (64.22%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (35.78%)
En iyi işlem:
423.03 EUR
En kötü işlem:
-191.59 EUR
Brüt kâr:
2 343.44 EUR (909 161 pips)
Brüt zarar:
-2 180.10 EUR (168 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (498.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
847.27 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
49 (44.95%)
Satış işlemleri:
60 (55.05%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
1.50 EUR
Ortalama kâr:
33.48 EUR
Ortalama zarar:
-55.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-274.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-449.43 EUR (7)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.96 EUR
Maksimum:
720.74 EUR (57.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 58
BTCUSD 9
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 536
BTCUSD -16
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 23K
BTCUSD 717K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +423.03 EUR
En kötü işlem: -192 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +498.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -274.03 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
47.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol