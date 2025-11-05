SinaisSeções
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -10%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
83 (50.30%)
Negociações com perda:
82 (49.70%)
Melhor negociação:
423.03 EUR
Pior negociação:
-191.59 EUR
Lucro bruto:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Perda bruta:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (498.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
847.27 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
7.00%
Depósito máximo carregado:
58.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
74 (44.85%)
Negociações curtas:
91 (55.15%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.44 EUR
Lucro médio:
31.10 EUR
Perda média:
-32.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-564.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-564.14 EUR (15)
Crescimento mensal:
-38.02%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.65 EUR
Máximo:
1 060.73 EUR (85.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.19% (1 060.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (16.36 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 113
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD 305
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD 29K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +423.03 EUR
Pior negociação: -192 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +498.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -564.14 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 229
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Sem comentários
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
