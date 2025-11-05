- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
83 (50.30%)
Negociações com perda:
82 (49.70%)
Melhor negociação:
423.03 EUR
Pior negociação:
-191.59 EUR
Lucro bruto:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Perda bruta:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (498.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
847.27 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
7.00%
Depósito máximo carregado:
58.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
74 (44.85%)
Negociações curtas:
91 (55.15%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.44 EUR
Lucro médio:
31.10 EUR
Perda média:
-32.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-564.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-564.14 EUR (15)
Crescimento mensal:
-38.02%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.65 EUR
Máximo:
1 060.73 EUR (85.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.19% (1 060.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (16.36 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|113
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|305
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|29K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +423.03 EUR
Pior negociação: -192 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +498.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -564.14 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.20 × 229
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
605
EUR
EUR
36
32%
165
50%
7%
0.97
-0.44
EUR
EUR
79%
1:500