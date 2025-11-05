- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
82 (50.00%)
Убыточных трейдов:
82 (50.00%)
Лучший трейд:
423.03 EUR
Худший трейд:
-191.59 EUR
Общая прибыль:
2 538.35 EUR (921 215 pips)
Общий убыток:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (498.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
847.27 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.80%
Макс. загрузка депозита:
58.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
73 (44.51%)
Коротких трейдов:
91 (55.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.70 EUR
Средняя прибыль:
30.96 EUR
Средний убыток:
-32.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-564.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-564.14 EUR (15)
Прирост в месяц:
-42.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.65 EUR
Максимальная:
1 060.73 EUR (85.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.19% (1 060.73 EUR)
По эквити:
3.32% (16.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|112
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|257
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +423.03 EUR
Худший трейд: -192 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +498.59 EUR
Макс. убыток в серии: -564.14 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.22 × 205
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
562
EUR
EUR
35
32%
164
50%
6%
0.95
-0.70
EUR
EUR
79%
1:500