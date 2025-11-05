СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 отзывов
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
82 (50.00%)
Убыточных трейдов:
82 (50.00%)
Лучший трейд:
423.03 EUR
Худший трейд:
-191.59 EUR
Общая прибыль:
2 538.35 EUR (921 215 pips)
Общий убыток:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (498.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
847.27 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.80%
Макс. загрузка депозита:
58.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
73 (44.51%)
Коротких трейдов:
91 (55.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.70 EUR
Средняя прибыль:
30.96 EUR
Средний убыток:
-32.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-564.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-564.14 EUR (15)
Прирост в месяц:
-42.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.65 EUR
Максимальная:
1 060.73 EUR (85.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.19% (1 060.73 EUR)
По эквити:
3.32% (16.36 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 112
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 257
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +423.03 EUR
Худший трейд: -192 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +498.59 EUR
Макс. убыток в серии: -564.14 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.22 × 205
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Нет отзывов
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Elyssa Goldpivot
50 USD в месяц
-17%
0
0
USD
562
EUR
35
32%
164
50%
6%
0.95
-0.70
EUR
79%
1:500
Копировать

