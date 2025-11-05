- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
84 (48.83%)
손실 거래:
88 (51.16%)
최고의 거래:
423.03 EUR
최악의 거래:
-191.59 EUR
총 수익:
2 613.29 EUR (930 026 pips)
총 손실:
-2 746.68 EUR (222 282 pips)
연속 최대 이익:
18 (498.59 EUR)
연속 최대 이익:
847.27 EUR (4)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
7.00%
최대 입금량:
58.41%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
75 (43.60%)
숏(주식차입매도):
97 (56.40%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.78 EUR
평균 이익:
31.11 EUR
평균 손실:
-31.21 EUR
연속 최대 손실:
15 (-564.14 EUR)
연속 최대 손실:
-564.14 EUR (15)
월별 성장률:
-40.19%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.65 EUR
최대한의:
1 060.73 EUR (85.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.19% (1 060.73 EUR)
자본금별:
3.32% (16.36 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|120
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-STD
|236
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-STD
|29K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +423.03 EUR
최악의 거래: -192 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +498.59 EUR
연속 최대 손실: -564.14 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-19%
0
0
USD
USD
544
EUR
EUR
36
34%
172
48%
7%
0.95
-0.78
EUR
EUR
79%
1:500