시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 리뷰
36
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -19%
VTMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
172
이익 거래:
84 (48.83%)
손실 거래:
88 (51.16%)
최고의 거래:
423.03 EUR
최악의 거래:
-191.59 EUR
총 수익:
2 613.29 EUR (930 026 pips)
총 손실:
-2 746.68 EUR (222 282 pips)
연속 최대 이익:
18 (498.59 EUR)
연속 최대 이익:
847.27 EUR (4)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
7.00%
최대 입금량:
58.41%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
75 (43.60%)
숏(주식차입매도):
97 (56.40%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.78 EUR
평균 이익:
31.11 EUR
평균 손실:
-31.21 EUR
연속 최대 손실:
15 (-564.14 EUR)
연속 최대 손실:
-564.14 EUR (15)
월별 성장률:
-40.19%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.65 EUR
최대한의:
1 060.73 EUR (85.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.19% (1 060.73 EUR)
자본금별:
3.32% (16.36 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-STD 120
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-STD 236
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-STD 29K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +423.03 EUR
최악의 거래: -192 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +498.59 EUR
연속 최대 손실: -564.14 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.15 × 294
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Elyssa Goldpivot
월별 50 USD
-19%
0
0
USD
544
EUR
36
34%
172
48%
7%
0.95
-0.78
EUR
79%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.