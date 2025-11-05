SignauxSections
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
70 (64.22%)
Perte trades:
39 (35.78%)
Meilleure transaction:
423.03 EUR
Pire transaction:
-191.59 EUR
Bénéfice brut:
2 343.44 EUR (909 161 pips)
Perte brute:
-2 180.10 EUR (168 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (498.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
847.27 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
49 (44.95%)
Courts trades:
60 (55.05%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
1.50 EUR
Bénéfice moyen:
33.48 EUR
Perte moyenne:
-55.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-274.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-449.43 EUR (7)
Croissance mensuelle:
3.32%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
91.96 EUR
Maximal:
720.74 EUR (57.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 58
BTCUSD 9
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 536
BTCUSD -16
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 23K
BTCUSD 717K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +423.03 EUR
Pire transaction: -192 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +498.59 EUR
Perte consécutive maximale: -274.03 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
47.00 × 1
Aucun avis
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
