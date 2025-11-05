- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
164
盈利交易:
82 (50.00%)
亏损交易:
82 (50.00%)
最好交易:
423.03 EUR
最差交易:
-191.59 EUR
毛利:
2 538.35 EUR (921 215 pips)
毛利亏损:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
最大连续赢利:
18 (498.59 EUR)
最大连续盈利:
847.27 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.80%
最大入金加载:
58.41%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
73 (44.51%)
短期交易:
91 (55.49%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.70 EUR
平均利润:
30.96 EUR
平均损失:
-32.36 EUR
最大连续失误:
15 (-564.14 EUR)
最大连续亏损:
-564.14 EUR (15)
每月增长:
-42.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
176.65 EUR
最大值:
1 060.73 EUR (85.26%)
相对跌幅:
结余:
79.19% (1 060.73 EUR)
净值:
3.32% (16.36 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|112
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|257
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
- 入金加载
- 提取
没有评论
