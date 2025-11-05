信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0条评论
35
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -17%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
164
盈利交易:
82 (50.00%)
亏损交易:
82 (50.00%)
最好交易:
423.03 EUR
最差交易:
-191.59 EUR
毛利:
2 538.35 EUR (921 215 pips)
毛利亏损:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
最大连续赢利:
18 (498.59 EUR)
最大连续盈利:
847.27 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.80%
最大入金加载:
58.41%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
73 (44.51%)
短期交易:
91 (55.49%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.70 EUR
平均利润:
30.96 EUR
平均损失:
-32.36 EUR
最大连续失误:
15 (-564.14 EUR)
最大连续亏损:
-564.14 EUR (15)
每月增长:
-42.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
176.65 EUR
最大值:
1 060.73 EUR (85.26%)
相对跌幅:
结余:
79.19% (1 060.73 EUR)
净值:
3.32% (16.36 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 112
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 257
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +423.03 EUR
最差交易: -192 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +498.59 EUR
最大连续亏损: -564.14 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 223
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Elyssa Goldpivot
每月50 USD
-17%
0
0
USD
562
EUR
35
32%
164
50%
6%
0.95
-0.70
EUR
79%
1:500
