- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
83 (50.30%)
損失トレード:
82 (49.70%)
ベストトレード:
423.03 EUR
最悪のトレード:
-191.59 EUR
総利益:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
総損失:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
最大連続の勝ち:
18 (498.59 EUR)
最大連続利益:
847.27 EUR (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
7.00%
最大入金額:
58.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
74 (44.85%)
短いトレード:
91 (55.15%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.44 EUR
平均利益:
31.10 EUR
平均損失:
-32.36 EUR
最大連続の負け:
15 (-564.14 EUR)
最大連続損失:
-564.14 EUR (15)
月間成長:
-38.02%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.65 EUR
最大の:
1 060.73 EUR (85.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.19% (1 060.73 EUR)
エクイティによる:
3.32% (16.36 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|113
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|305
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|29K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +423.03 EUR
最悪のトレード: -192 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +498.59 EUR
最大連続損失: -564.14 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.19 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-10%
0
0
USD
USD
605
EUR
EUR
36
32%
165
50%
7%
0.97
-0.44
EUR
EUR
79%
1:500