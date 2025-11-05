シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -10%
VTMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
83 (50.30%)
損失トレード:
82 (49.70%)
ベストトレード:
423.03 EUR
最悪のトレード:
-191.59 EUR
総利益:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
総損失:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
最大連続の勝ち:
18 (498.59 EUR)
最大連続利益:
847.27 EUR (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
7.00%
最大入金額:
58.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
74 (44.85%)
短いトレード:
91 (55.15%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.44 EUR
平均利益:
31.10 EUR
平均損失:
-32.36 EUR
最大連続の負け:
15 (-564.14 EUR)
最大連続損失:
-564.14 EUR (15)
月間成長:
-38.02%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.65 EUR
最大の:
1 060.73 EUR (85.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.19% (1 060.73 EUR)
エクイティによる:
3.32% (16.36 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-STD 113
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-STD 305
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-STD 29K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +423.03 EUR
最悪のトレード: -192 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +498.59 EUR
最大連続損失: -564.14 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.19 × 237
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Elyssa Goldpivot
50 USD/月
-10%
0
0
USD
605
EUR
36
32%
165
50%
7%
0.97
-0.44
EUR
79%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください