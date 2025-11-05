- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
83 (50.30%)
Transacciones Irrentables:
82 (49.70%)
Mejor transacción:
423.03 EUR
Peor transacción:
-191.59 EUR
Beneficio Bruto:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (498.59 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
847.27 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
7.00%
Carga máxima del depósito:
58.41%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
74 (44.85%)
Transacciones Cortas:
91 (55.15%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.44 EUR
Beneficio medio:
31.10 EUR
Pérdidas medias:
-32.36 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-564.14 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-564.14 EUR (15)
Crecimiento al mes:
-38.02%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
32%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.65 EUR
Máxima:
1 060.73 EUR (85.26%)
Reducción relativa:
De balance:
79.19% (1 060.73 EUR)
De fondos:
3.32% (16.36 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|113
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-STD
|305
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-STD
|29K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +423.03 EUR
Peor transacción: -192 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +498.59 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -564.14 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.20 × 229
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-10%
0
0
USD
USD
605
EUR
EUR
36
32%
165
50%
7%
0.97
-0.44
EUR
EUR
79%
1:500