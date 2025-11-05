SeñalesSecciones
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
83 (50.30%)
Transacciones Irrentables:
82 (49.70%)
Mejor transacción:
423.03 EUR
Peor transacción:
-191.59 EUR
Beneficio Bruto:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 653.12 EUR (217 740 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (498.59 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
847.27 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
7.00%
Carga máxima del depósito:
58.41%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
74 (44.85%)
Transacciones Cortas:
91 (55.15%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.44 EUR
Beneficio medio:
31.10 EUR
Pérdidas medias:
-32.36 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-564.14 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-564.14 EUR (15)
Crecimiento al mes:
-38.02%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
32%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.65 EUR
Máxima:
1 060.73 EUR (85.26%)
Reducción relativa:
De balance:
79.19% (1 060.73 EUR)
De fondos:
3.32% (16.36 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-STD 113
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-STD 305
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-STD 29K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +423.03 EUR
Peor transacción: -192 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +498.59 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -564.14 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 229
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
No hay comentarios
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
