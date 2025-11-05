SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
70 (64.22%)
Loss Trade:
39 (35.78%)
Best Trade:
423.03 EUR
Worst Trade:
-191.59 EUR
Profitto lordo:
2 343.44 EUR (909 161 pips)
Perdita lorda:
-2 180.10 EUR (168 100 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (498.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
847.27 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
49 (44.95%)
Short Trade:
60 (55.05%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
33.48 EUR
Perdita media:
-55.90 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-274.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-449.43 EUR (7)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.96 EUR
Massimale:
720.74 EUR (57.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 58
BTCUSD 9
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 536
BTCUSD -16
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 23K
BTCUSD 717K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +423.03 EUR
Worst Trade: -192 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +498.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -274.03 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
47.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati