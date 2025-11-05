- Crescita
Trade:
109
Profit Trade:
70 (64.22%)
Loss Trade:
39 (35.78%)
Best Trade:
423.03 EUR
Worst Trade:
-191.59 EUR
Profitto lordo:
2 343.44 EUR (909 161 pips)
Perdita lorda:
-2 180.10 EUR (168 100 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (498.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
847.27 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
49 (44.95%)
Short Trade:
60 (55.05%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
33.48 EUR
Perdita media:
-55.90 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-274.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-449.43 EUR (7)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.96 EUR
Massimale:
720.74 EUR (57.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|58
|BTCUSD
|9
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|536
|BTCUSD
|-16
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|23K
|BTCUSD
|717K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|47.00 × 1
