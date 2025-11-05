SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Elyssa Goldpivot
Wassim Ben Brahim

Elyssa Goldpivot

Wassim Ben Brahim
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
VTMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
83 (49.70%)
Verlusttrades:
84 (50.30%)
Bester Trade:
423.03 EUR
Schlechtester Trade:
-191.59 EUR
Bruttoprofit:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Bruttoverlust:
-2 680.50 EUR (219 317 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (498.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.27 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
7.00%
Max deposit load:
58.41%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
75 (44.91%)
Short-Positionen:
92 (55.09%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.60 EUR
Durchschnittlicher Profit:
31.10 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-31.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-564.14 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-564.14 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
-40.82%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.65 EUR
Maximaler:
1 060.73 EUR (85.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.19% (1 060.73 EUR)
Kapital:
3.32% (16.36 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 115
BTCUSD 10
EURJPY-STD 8
EURGBP-STD 8
GBPUSD-STD 7
GBPAUD-STD 6
EURUSD-STD 5
USDJPY-STD 2
NAS100. 2
EURNZD-STD 1
XAGUSD-STD 1
USDCAD-STD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 274
BTCUSD -54
EURJPY-STD 230
EURGBP-STD 112
GBPUSD-STD 102
GBPAUD-STD 54
EURUSD-STD 10
USDJPY-STD -245
NAS100. -250
EURNZD-STD -160
XAGUSD-STD 43
USDCAD-STD -103
ETHUSD -127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 28K
BTCUSD 678K
EURJPY-STD 4.4K
EURGBP-STD 1.7K
GBPUSD-STD 14K
GBPAUD-STD 1.4K
EURUSD-STD 705
USDJPY-STD -486
NAS100. -13K
EURNZD-STD -1.4K
XAGUSD-STD 218
USDCAD-STD -73
ETHUSD -6.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +423.03 EUR
Schlechtester Trade: -192 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +498.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -564.14 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 254
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Elyssa Goldpivot
50 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
577
EUR
36
32%
167
49%
7%
0.96
-0.60
EUR
79%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.