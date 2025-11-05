- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
83 (49.70%)
Verlusttrades:
84 (50.30%)
Bester Trade:
423.03 EUR
Schlechtester Trade:
-191.59 EUR
Bruttoprofit:
2 580.94 EUR (926 229 pips)
Bruttoverlust:
-2 680.50 EUR (219 317 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (498.59 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.27 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
7.00%
Max deposit load:
58.41%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
75 (44.91%)
Short-Positionen:
92 (55.09%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.60 EUR
Durchschnittlicher Profit:
31.10 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-31.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-564.14 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-564.14 EUR (15)
Wachstum pro Monat :
-40.82%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.65 EUR
Maximaler:
1 060.73 EUR (85.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.19% (1 060.73 EUR)
Kapital:
3.32% (16.36 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|115
|BTCUSD
|10
|EURJPY-STD
|8
|EURGBP-STD
|8
|GBPUSD-STD
|7
|GBPAUD-STD
|6
|EURUSD-STD
|5
|USDJPY-STD
|2
|NAS100.
|2
|EURNZD-STD
|1
|XAGUSD-STD
|1
|USDCAD-STD
|1
|ETHUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|274
|BTCUSD
|-54
|EURJPY-STD
|230
|EURGBP-STD
|112
|GBPUSD-STD
|102
|GBPAUD-STD
|54
|EURUSD-STD
|10
|USDJPY-STD
|-245
|NAS100.
|-250
|EURNZD-STD
|-160
|XAGUSD-STD
|43
|USDCAD-STD
|-103
|ETHUSD
|-127
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|28K
|BTCUSD
|678K
|EURJPY-STD
|4.4K
|EURGBP-STD
|1.7K
|GBPUSD-STD
|14K
|GBPAUD-STD
|1.4K
|EURUSD-STD
|705
|USDJPY-STD
|-486
|NAS100.
|-13K
|EURNZD-STD
|-1.4K
|XAGUSD-STD
|218
|USDCAD-STD
|-73
|ETHUSD
|-6.5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +423.03 EUR
Schlechtester Trade: -192 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +498.59 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -564.14 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.18 × 254
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
