SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Garangan XM
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM

Heru Budiman Sutanto St
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
100 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (33.33%)
En iyi işlem:
243.36 USD
En kötü işlem:
-71.30 USD
Brüt kâr:
2 479.23 USD (100 192 pips)
Brüt zarar:
-995.08 USD (53 105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (53.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
358.38 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
92.56%
Maks. mevduat yükü:
3.48%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.52
Alış işlemleri:
65 (43.33%)
Satış işlemleri:
85 (56.67%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
9.89 USD
Ortalama kâr:
24.79 USD
Ortalama zarar:
-19.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-182.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.43 USD (4)
Aylık büyüme:
25.46%
Yıllık tahmin:
308.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.68 USD
Maksimum:
197.47 USD (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.60% (197.47 USD)
Varlığa göre:
1.12% (23.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 125
USDJPY 22
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.4K
USDJPY 36
BTCUSD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 15K
USDJPY 1.1K
BTCUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +243.36 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +53.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Garangan XM
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
2.1K
USD
29
100%
150
66%
93%
2.49
9.89
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.