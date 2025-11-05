- Büyüme
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
100 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (33.33%)
En iyi işlem:
243.36 USD
En kötü işlem:
-71.30 USD
Brüt kâr:
2 479.23 USD (100 192 pips)
Brüt zarar:
-995.08 USD (53 105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (53.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
358.38 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
92.56%
Maks. mevduat yükü:
3.48%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.52
Alış işlemleri:
65 (43.33%)
Satış işlemleri:
85 (56.67%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
9.89 USD
Ortalama kâr:
24.79 USD
Ortalama zarar:
-19.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-182.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.43 USD (4)
Aylık büyüme:
25.46%
Yıllık tahmin:
308.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.68 USD
Maksimum:
197.47 USD (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.60% (197.47 USD)
Varlığa göre:
1.12% (23.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|125
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.4K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|15K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +243.36 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +53.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
29
100%
150
66%
93%
2.49
9.89
USD
USD
9%
1:500