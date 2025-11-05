- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
114 (67.05%)
손실 거래:
56 (32.94%)
최고의 거래:
243.36 USD
최악의 거래:
-71.30 USD
총 수익:
2 823.37 USD (105 759 pips)
총 손실:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
연속 최대 이익:
12 (53.18 USD)
연속 최대 이익:
358.38 USD (5)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
0.52%
최대 입금량:
21.09%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
8.88
롱(주식매수):
75 (44.12%)
숏(주식차입매도):
95 (55.88%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
10.32 USD
평균 이익:
24.77 USD
평균 손실:
-19.10 USD
연속 최대 손실:
5 (-182.38 USD)
연속 최대 손실:
-191.43 USD (4)
월별 성장률:
6.63%
연간 예측:
80.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
73.68 USD
최대한의:
197.47 USD (6.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.60% (197.47 USD)
자본금별:
9.08% (187.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|145
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|19K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +243.36 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +53.18 USD
연속 최대 손실: -182.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
125%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
37
100%
170
67%
1%
2.64
10.32
USD
USD
9%
1:500