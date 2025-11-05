- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
113 (66.86%)
Transacciones Irrentables:
56 (33.14%)
Mejor transacción:
243.36 USD
Peor transacción:
-71.30 USD
Beneficio Bruto:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (53.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
358.38 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.52%
Carga máxima del depósito:
21.09%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
8.81
Transacciones Largas:
74 (43.79%)
Transacciones Cortas:
95 (56.21%)
Factor de Beneficio:
2.63
Beneficio Esperado:
10.30 USD
Beneficio medio:
24.86 USD
Pérdidas medias:
-19.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-182.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-191.43 USD (4)
Crecimiento al mes:
8.72%
Pronóstico anual:
105.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.68 USD
Máxima:
197.47 USD (6.05%)
Reducción relativa:
De balance:
8.60% (197.47 USD)
De fondos:
9.08% (187.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|18K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +243.36 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +53.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -182.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
124%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
35
100%
169
66%
1%
2.62
10.30
USD
USD
9%
1:500