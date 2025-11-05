SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Garangan XM
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM

Heru Budiman Sutanto St
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 124%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
113 (66.86%)
Verlusttrades:
56 (33.14%)
Bester Trade:
243.36 USD
Schlechtester Trade:
-71.30 USD
Bruttoprofit:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Bruttoverlust:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (53.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
358.38 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
0.52%
Max deposit load:
21.09%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
8.81
Long-Positionen:
74 (43.79%)
Short-Positionen:
95 (56.21%)
Profit-Faktor:
2.63
Mathematische Gewinnerwartung:
10.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-182.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.43 USD (4)
Wachstum pro Monat :
8.72%
Jahresprognose:
105.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
73.68 USD
Maximaler:
197.47 USD (6.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.60% (197.47 USD)
Kapital:
9.08% (187.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 144
USDJPY 22
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 1.7K
USDJPY 36
BTCUSD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 18K
USDJPY 1.1K
BTCUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +243.36 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -182.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Keine Bewertungen
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Garangan XM
30 USD pro Monat
124%
0
0
USD
2K
USD
35
100%
169
66%
1%
2.62
10.30
USD
9%
1:500
Kopieren

