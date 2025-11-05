- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
113 (66.86%)
Verlusttrades:
56 (33.14%)
Bester Trade:
243.36 USD
Schlechtester Trade:
-71.30 USD
Bruttoprofit:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Bruttoverlust:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (53.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
358.38 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
0.52%
Max deposit load:
21.09%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
8.81
Long-Positionen:
74 (43.79%)
Short-Positionen:
95 (56.21%)
Profit-Faktor:
2.63
Mathematische Gewinnerwartung:
10.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-182.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.43 USD (4)
Wachstum pro Monat :
8.72%
Jahresprognose:
105.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
73.68 USD
Maximaler:
197.47 USD (6.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.60% (197.47 USD)
Kapital:
9.08% (187.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|18K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +243.36 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -182.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
124%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
35
100%
169
66%
1%
2.62
10.30
USD
USD
9%
1:500