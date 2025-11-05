SinaisSeções
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM

Heru Budiman Sutanto St
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 124%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
113 (66.86%)
Negociações com perda:
56 (33.14%)
Melhor negociação:
243.36 USD
Pior negociação:
-71.30 USD
Lucro bruto:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Perda bruta:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (53.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
358.38 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.52%
Depósito máximo carregado:
21.09%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
8.81
Negociações longas:
74 (43.79%)
Negociações curtas:
95 (56.21%)
Fator de lucro:
2.63
Valor esperado:
10.30 USD
Lucro médio:
24.86 USD
Perda média:
-19.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-182.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.43 USD (4)
Crescimento mensal:
8.72%
Previsão anual:
105.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
73.68 USD
Máximo:
197.47 USD (6.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.60% (197.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.08% (187.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 144
USDJPY 22
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 1.7K
USDJPY 36
BTCUSD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 18K
USDJPY 1.1K
BTCUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +243.36 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +53.18 USD
Máxima perda consecutiva: -182.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
