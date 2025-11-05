- Crescimento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
113 (66.86%)
Negociações com perda:
56 (33.14%)
Melhor negociação:
243.36 USD
Pior negociação:
-71.30 USD
Lucro bruto:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Perda bruta:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (53.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
358.38 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.52%
Depósito máximo carregado:
21.09%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
8.81
Negociações longas:
74 (43.79%)
Negociações curtas:
95 (56.21%)
Fator de lucro:
2.63
Valor esperado:
10.30 USD
Lucro médio:
24.86 USD
Perda média:
-19.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-182.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.43 USD (4)
Crescimento mensal:
8.72%
Previsão anual:
105.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
73.68 USD
Máximo:
197.47 USD (6.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.60% (197.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.08% (187.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|18K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +243.36 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +53.18 USD
Máxima perda consecutiva: -182.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
