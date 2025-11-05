Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 26 0.00 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 XMGlobal-Real 27 0.00 × 24 XMGlobal-Real 18 0.00 × 5 XMGlobal-Real 8 0.27 × 15 BlackBullMarkets-Live 0.67 × 9 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 Valutrades-Real 3.50 × 4 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou