Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM

Heru Budiman Sutanto St
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
100 (66.66%)
Loss Trade:
50 (33.33%)
Best Trade:
243.36 USD
Worst Trade:
-71.30 USD
Profitto lordo:
2 479.23 USD (100 192 pips)
Perdita lorda:
-995.08 USD (53 105 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (53.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
358.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
92.56%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.52
Long Trade:
65 (43.33%)
Short Trade:
85 (56.67%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
9.89 USD
Profitto medio:
24.79 USD
Perdita media:
-19.90 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-182.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.43 USD (4)
Crescita mensile:
25.46%
Previsione annuale:
308.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.68 USD
Massimale:
197.47 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.60% (197.47 USD)
Per equità:
1.12% (23.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 125
USDJPY 22
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.4K
USDJPY 36
BTCUSD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 15K
USDJPY 1.1K
BTCUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.36 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.18 USD
Massima perdita consecutiva: -182.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.