- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
100 (66.66%)
Loss Trade:
50 (33.33%)
Best Trade:
243.36 USD
Worst Trade:
-71.30 USD
Profitto lordo:
2 479.23 USD (100 192 pips)
Perdita lorda:
-995.08 USD (53 105 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (53.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
358.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
92.56%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.52
Long Trade:
65 (43.33%)
Short Trade:
85 (56.67%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
9.89 USD
Profitto medio:
24.79 USD
Perdita media:
-19.90 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-182.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.43 USD (4)
Crescita mensile:
25.46%
Previsione annuale:
308.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.68 USD
Massimale:
197.47 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.60% (197.47 USD)
Per equità:
1.12% (23.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|125
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.4K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|15K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +243.36 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.18 USD
Massima perdita consecutiva: -182.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
29
100%
150
66%
93%
2.49
9.89
USD
USD
9%
1:500