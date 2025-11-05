- 成長
トレード:
169
利益トレード:
113 (66.86%)
損失トレード:
56 (33.14%)
ベストトレード:
243.36 USD
最悪のトレード:
-71.30 USD
総利益:
2 809.39 USD (105 294 pips)
総損失:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
最大連続の勝ち:
12 (53.18 USD)
最大連続利益:
358.38 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
0.52%
最大入金額:
21.09%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
8.81
長いトレード:
74 (43.79%)
短いトレード:
95 (56.21%)
プロフィットファクター:
2.63
期待されたペイオフ:
10.30 USD
平均利益:
24.86 USD
平均損失:
-19.10 USD
最大連続の負け:
5 (-182.38 USD)
最大連続損失:
-191.43 USD (4)
月間成長:
8.72%
年間予想:
105.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
73.68 USD
最大の:
197.47 USD (6.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.60% (197.47 USD)
エクイティによる:
9.08% (187.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|18K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
レビューなし
