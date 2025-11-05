СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Garangan XM
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM

Heru Budiman Sutanto St
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 124%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
113 (66.86%)
Убыточных трейдов:
56 (33.14%)
Лучший трейд:
243.36 USD
Худший трейд:
-71.30 USD
Общая прибыль:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Общий убыток:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (53.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
358.38 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.52%
Макс. загрузка депозита:
21.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.81
Длинных трейдов:
74 (43.79%)
Коротких трейдов:
95 (56.21%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
10.30 USD
Средняя прибыль:
24.86 USD
Средний убыток:
-19.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-182.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.43 USD (4)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.68 USD
Максимальная:
197.47 USD (6.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.60% (197.47 USD)
По эквити:
9.08% (187.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 144
USDJPY 22
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 1.7K
USDJPY 36
BTCUSD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 18K
USDJPY 1.1K
BTCUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +243.36 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +53.18 USD
Макс. убыток в серии: -182.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.