- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
113 (66.86%)
Убыточных трейдов:
56 (33.14%)
Лучший трейд:
243.36 USD
Худший трейд:
-71.30 USD
Общая прибыль:
2 809.39 USD (105 294 pips)
Общий убыток:
-1 069.41 USD (55 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (53.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
358.38 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.52%
Макс. загрузка депозита:
21.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.81
Длинных трейдов:
74 (43.79%)
Коротких трейдов:
95 (56.21%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
10.30 USD
Средняя прибыль:
24.86 USD
Средний убыток:
-19.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-182.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.43 USD (4)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.68 USD
Максимальная:
197.47 USD (6.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.60% (197.47 USD)
По эквити:
9.08% (187.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|144
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.7K
|USDJPY
|36
|BTCUSD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|18K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +243.36 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +53.18 USD
Макс. убыток в серии: -182.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
35
100%
169
66%
1%
2.62
10.30
USD
USD
9%
1:500