Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
211 (54.10%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (45.90%)
En iyi işlem:
164.40 USD
En kötü işlem:
-173.76 USD
Brüt kâr:
3 456.47 USD (279 355 pips)
Brüt zarar:
-2 790.26 USD (197 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (183.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
426.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.83%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
235 (60.26%)
Satış işlemleri:
155 (39.74%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
16.38 USD
Ortalama zarar:
-15.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-142.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.91 USD (5)
Aylık büyüme:
31.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.95 USD
Maksimum:
510.90 USD (15.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (1.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 41
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 3
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 412
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -22
GBPUSD -10
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 41K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.1K
GBPUSD -985
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.40 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +183.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GrandCapital-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
275 daha fazla...
İnceleme yok
