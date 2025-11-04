- Büyüme
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
211 (54.10%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (45.90%)
En iyi işlem:
164.40 USD
En kötü işlem:
-173.76 USD
Brüt kâr:
3 456.47 USD (279 355 pips)
Brüt zarar:
-2 790.26 USD (197 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (183.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
426.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.83%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
235 (60.26%)
Satış işlemleri:
155 (39.74%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
16.38 USD
Ortalama zarar:
-15.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-142.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.91 USD (5)
Aylık büyüme:
31.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.95 USD
Maksimum:
510.90 USD (15.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (1.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|41
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|412
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-10
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.1K
|GBPUSD
|-985
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.40 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +183.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
