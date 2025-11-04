SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 comentários
Confiabilidade
82 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 170%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
421
Negociações com lucro:
229 (54.39%)
Negociações com perda:
192 (45.61%)
Melhor negociação:
164.40 USD
Pior negociação:
-173.76 USD
Lucro bruto:
3 930.59 USD (327 144 pips)
Perda bruta:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (183.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
426.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
82.92%
Depósito máximo carregado:
0.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
264 (62.71%)
Negociações curtas:
157 (37.29%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.79 USD
Lucro médio:
17.16 USD
Perda média:
-16.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-142.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-360.91 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.73%
Previsão anual:
-8.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
230.95 USD
Máximo:
510.90 USD (15.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.75% (205.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.75% (22.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 65
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 543
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 61K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +164.40 USD
Pior negociação: -174 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +183.55 USD
Máxima perda consecutiva: -142.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
277 mais ...
Sem comentários
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
