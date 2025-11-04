- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
421
Negociações com lucro:
229 (54.39%)
Negociações com perda:
192 (45.61%)
Melhor negociação:
164.40 USD
Pior negociação:
-173.76 USD
Lucro bruto:
3 930.59 USD (327 144 pips)
Perda bruta:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (183.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
426.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
82.92%
Depósito máximo carregado:
0.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
264 (62.71%)
Negociações curtas:
157 (37.29%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.79 USD
Lucro médio:
17.16 USD
Perda média:
-16.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-142.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-360.91 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.73%
Previsão anual:
-8.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
230.95 USD
Máximo:
510.90 USD (15.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.75% (205.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.75% (22.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|65
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|543
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-26
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|61K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +164.40 USD
Pior negociação: -174 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +183.55 USD
Máxima perda consecutiva: -142.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
