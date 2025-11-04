- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
421
利益トレード:
229 (54.39%)
損失トレード:
192 (45.61%)
ベストトレード:
164.40 USD
最悪のトレード:
-173.76 USD
総利益:
3 930.59 USD (327 144 pips)
総損失:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
最大連続の勝ち:
15 (183.55 USD)
最大連続利益:
426.05 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
82.92%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
264 (62.71%)
短いトレード:
157 (37.29%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.79 USD
平均利益:
17.16 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
8 (-142.63 USD)
最大連続損失:
-360.91 USD (5)
月間成長:
-0.73%
年間予想:
-8.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
230.95 USD
最大の:
510.90 USD (15.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.75% (205.47 USD)
エクイティによる:
0.75% (22.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|65
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|543
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-26
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|61K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +164.40 USD
最悪のトレード: -174 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +183.55 USD
最大連続損失: -142.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
