シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
レビュー0件
信頼性
82週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 170%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
421
利益トレード:
229 (54.39%)
損失トレード:
192 (45.61%)
ベストトレード:
164.40 USD
最悪のトレード:
-173.76 USD
総利益:
3 930.59 USD (327 144 pips)
総損失:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
最大連続の勝ち:
15 (183.55 USD)
最大連続利益:
426.05 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
82.92%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
264 (62.71%)
短いトレード:
157 (37.29%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.79 USD
平均利益:
17.16 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
8 (-142.63 USD)
最大連続損失:
-360.91 USD (5)
月間成長:
-0.73%
年間予想:
-8.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
230.95 USD
最大の:
510.90 USD (15.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.75% (205.47 USD)
エクイティによる:
0.75% (22.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 65
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 543
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 61K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +164.40 USD
最悪のトレード: -174 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +183.55 USD
最大連続損失: -142.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
277 より多く...
レビューなし
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
