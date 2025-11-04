- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
421
盈利交易:
229 (54.39%)
亏损交易:
192 (45.61%)
最好交易:
164.40 USD
最差交易:
-173.76 USD
毛利:
3 930.59 USD (327 144 pips)
毛利亏损:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
最大连续赢利:
15 (183.55 USD)
最大连续盈利:
426.05 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
82.92%
最大入金加载:
0.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.48
长期交易:
264 (62.71%)
短期交易:
157 (37.29%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.79 USD
平均利润:
17.16 USD
平均损失:
-16.54 USD
最大连续失误:
8 (-142.63 USD)
最大连续亏损:
-360.91 USD (5)
每月增长:
-0.73%
年度预测:
-8.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
230.95 USD
最大值:
510.90 USD (15.58%)
相对跌幅:
结余:
66.75% (205.47 USD)
净值:
0.75% (22.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|65
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|543
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-26
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|61K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +164.40 USD
最差交易: -174 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +183.55 USD
最大连续亏损: -142.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
170%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
82
0%
421
54%
83%
1.23
1.79
USD
USD
67%
1:200