- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
229 (54.52%)
Убыточных трейдов:
191 (45.48%)
Лучший трейд:
164.40 USD
Худший трейд:
-173.76 USD
Общая прибыль:
3 930.59 USD (327 144 pips)
Общий убыток:
-3 135.72 USD (224 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (183.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
426.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
81.89%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
263 (62.62%)
Коротких трейдов:
157 (37.38%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
17.16 USD
Средний убыток:
-16.42 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-142.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-360.91 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.31%
Годовой прогноз:
-3.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
230.95 USD
Максимальная:
510.90 USD (15.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.75% (205.47 USD)
По эквити:
0.75% (22.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|64
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|584
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-26
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|63K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +164.40 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +183.55 USD
Макс. убыток в серии: -142.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
171%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
82
0%
420
54%
82%
1.25
1.89
USD
USD
67%
1:200