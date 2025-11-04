СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 171%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
229 (54.52%)
Убыточных трейдов:
191 (45.48%)
Лучший трейд:
164.40 USD
Худший трейд:
-173.76 USD
Общая прибыль:
3 930.59 USD (327 144 pips)
Общий убыток:
-3 135.72 USD (224 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (183.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
426.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
81.89%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
263 (62.62%)
Коротких трейдов:
157 (37.38%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
17.16 USD
Средний убыток:
-16.42 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-142.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-360.91 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.31%
Годовой прогноз:
-3.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
230.95 USD
Максимальная:
510.90 USD (15.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.75% (205.47 USD)
По эквити:
0.75% (22.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 64
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 584
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 63K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +164.40 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +183.55 USD
Макс. убыток в серии: -142.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1

Нет отзывов
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Professor of gold
30 USD в месяц
171%
0
0
USD
9.7K
USD
82
0%
420
54%
82%
1.25
1.89
USD
67%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.