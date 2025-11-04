SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 comentarios
Fiabilidad
82 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 170%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
421
Transacciones Rentables:
229 (54.39%)
Transacciones Irrentables:
192 (45.61%)
Mejor transacción:
164.40 USD
Peor transacción:
-173.76 USD
Beneficio Bruto:
3 930.59 USD (327 144 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 176.34 USD (226 444 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (183.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
426.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
82.92%
Carga máxima del depósito:
0.54%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
264 (62.71%)
Transacciones Cortas:
157 (37.29%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
1.79 USD
Beneficio medio:
17.16 USD
Pérdidas medias:
-16.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-142.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-360.91 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.73%
Pronóstico anual:
-8.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
230.95 USD
Máxima:
510.90 USD (15.58%)
Reducción relativa:
De balance:
66.75% (205.47 USD)
De fondos:
0.75% (22.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 65
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 543
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 61K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +164.40 USD
Peor transacción: -174 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +183.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -142.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
otros 277...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Professor of gold
30 USD al mes
170%
0
0
USD
9.7K
USD
82
0%
421
54%
83%
1.23
1.79
USD
67%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.