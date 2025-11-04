시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 리뷰
안정성
84
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 172%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
437
이익 거래:
237 (54.23%)
손실 거래:
200 (45.77%)
최고의 거래:
164.40 USD
최악의 거래:
-173.76 USD
총 수익:
4 233.71 USD (356 456 pips)
총 손실:
-3 405.01 USD (239 804 pips)
연속 최대 이익:
15 (183.55 USD)
연속 최대 이익:
426.05 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
85.03%
최대 입금량:
0.54%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
269 (61.56%)
숏(주식차입매도):
168 (38.44%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
1.90 USD
평균 이익:
17.86 USD
평균 손실:
-17.03 USD
연속 최대 손실:
8 (-142.63 USD)
연속 최대 손실:
-360.91 USD (5)
월별 성장률:
1.60%
연간 예측:
19.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
230.95 USD
최대한의:
510.90 USD (15.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.75% (205.47 USD)
자본금별:
0.75% (22.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 81
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 618
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 77K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +164.40 USD
최악의 거래: -174 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +183.55 USD
연속 최대 손실: -142.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GrandCapital-Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
278 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Professor of gold
월별 30 USD
172%
0
0
USD
9.7K
USD
84
0%
437
54%
85%
1.24
1.90
USD
67%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.