- 자본
- 축소
트레이드:
437
이익 거래:
237 (54.23%)
손실 거래:
200 (45.77%)
최고의 거래:
164.40 USD
최악의 거래:
-173.76 USD
총 수익:
4 233.71 USD (356 456 pips)
총 손실:
-3 405.01 USD (239 804 pips)
연속 최대 이익:
15 (183.55 USD)
연속 최대 이익:
426.05 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
85.03%
최대 입금량:
0.54%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
269 (61.56%)
숏(주식차입매도):
168 (38.44%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
1.90 USD
평균 이익:
17.86 USD
평균 손실:
-17.03 USD
연속 최대 손실:
8 (-142.63 USD)
연속 최대 손실:
-360.91 USD (5)
월별 성장률:
1.60%
연간 예측:
19.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
230.95 USD
최대한의:
510.90 USD (15.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.75% (205.47 USD)
자본금별:
0.75% (22.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|81
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|618
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-26
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|77K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +164.40 USD
최악의 거래: -174 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +183.55 USD
연속 최대 손실: -142.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
172%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
84
0%
437
54%
85%
1.24
1.90
USD
USD
67%
1:200