- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
211 (54.10%)
Loss Trade:
179 (45.90%)
Best Trade:
164.40 USD
Worst Trade:
-173.76 USD
Profitto lordo:
3 456.47 USD (279 355 pips)
Perdita lorda:
-2 790.26 USD (197 349 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (183.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
426.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.44%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
235 (60.26%)
Short Trade:
155 (39.74%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
16.38 USD
Perdita media:
-15.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-142.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.91 USD (5)
Crescita mensile:
31.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.95 USD
Massimale:
510.90 USD (15.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (1.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.TFI
|317
|XAUUSD
|41
|GBPUSD.TFI
|16
|USDJPY.TFI
|11
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.TFI
|256
|XAUUSD
|412
|GBPUSD.TFI
|39
|USDJPY.TFI
|-9
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-10
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.TFI
|43K
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD.TFI
|3.2K
|USDJPY.TFI
|-880
|USDJPY
|-3.1K
|GBPUSD
|-985
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +164.40 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +183.55 USD
Massima perdita consecutiva: -142.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
75
0%
390
54%
92%
1.23
1.71
USD
USD
0%
1:200