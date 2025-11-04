SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
211 (54.10%)
Loss Trade:
179 (45.90%)
Best Trade:
164.40 USD
Worst Trade:
-173.76 USD
Profitto lordo:
3 456.47 USD (279 355 pips)
Perdita lorda:
-2 790.26 USD (197 349 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (183.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
426.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.44%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
235 (60.26%)
Short Trade:
155 (39.74%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
16.38 USD
Perdita media:
-15.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-142.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.91 USD (5)
Crescita mensile:
31.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.95 USD
Massimale:
510.90 USD (15.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (1.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 41
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 3
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 412
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -22
GBPUSD -10
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 41K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.1K
GBPUSD -985
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.40 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +183.55 USD
Massima perdita consecutiva: -142.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GrandCapital-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
275 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Professor of gold
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.8K
USD
75
0%
390
54%
92%
1.23
1.71
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.