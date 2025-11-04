SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Professor of gold
Mohamad Dzikry Kaelani

Professor of gold

Mohamad Dzikry Kaelani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
83 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 168%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
427
Gewinntrades:
232 (54.33%)
Verlusttrades:
195 (45.67%)
Bester Trade:
164.40 USD
Schlechtester Trade:
-173.76 USD
Bruttoprofit:
3 980.39 USD (331 050 pips)
Bruttoverlust:
-3 273.45 USD (233 082 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (183.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
426.05 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
82.92%
Max deposit load:
0.54%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
265 (62.06%)
Short-Positionen:
162 (37.94%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-142.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-360.91 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-1.22%
Jahresprognose:
-14.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
230.95 USD
Maximaler:
510.90 USD (15.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.75% (205.47 USD)
Kapital:
0.75% (22.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.TFI 317
XAUUSD 71
GBPUSD.TFI 16
USDJPY.TFI 11
USDJPY 7
GBPUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.TFI 256
XAUUSD 496
GBPUSD.TFI 39
USDJPY.TFI -9
USDJPY -26
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.TFI 43K
XAUUSD 58K
GBPUSD.TFI 3.2K
USDJPY.TFI -880
USDJPY -3.6K
GBPUSD -1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +164.40 USD
Schlechtester Trade: -174 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +183.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Finotec-Live Server
0.00 × 1
noch 277 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.28 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.78% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Professor of gold
30 USD pro Monat
168%
0
0
USD
9.6K
USD
83
0%
427
54%
83%
1.21
1.66
USD
67%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.