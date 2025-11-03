SinyallerBölümler
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
105 (82.03%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (17.97%)
En iyi işlem:
93.57 USD
En kötü işlem:
-100.85 USD
Brüt kâr:
454.74 USD (13 876 pips)
Brüt zarar:
-209.24 USD (7 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (51.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
66 (51.56%)
Satış işlemleri:
62 (48.44%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-125.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.82 USD (5)
Aylık büyüme:
4.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.42 USD (7.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (131.42 USD)
Varlığa göre:
1.48% (25.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 57
EURGBP 27
GBPUSD 24
USDCAD 19
AUDNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 100
EURGBP 58
GBPUSD 63
USDCAD 24
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2K
EURGBP 1.8K
GBPUSD 1.7K
USDCAD 1.5K
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.57 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +51.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
67 daha fazla...
