İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
105 (82.03%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (17.97%)
En iyi işlem:
93.57 USD
En kötü işlem:
-100.85 USD
Brüt kâr:
454.74 USD (13 876 pips)
Brüt zarar:
-209.24 USD (7 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (51.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
66 (51.56%)
Satış işlemleri:
62 (48.44%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-125.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.82 USD (5)
Aylık büyüme:
4.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.42 USD (7.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (131.42 USD)
Varlığa göre:
1.48% (25.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|EURGBP
|27
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|19
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|100
|EURGBP
|58
|GBPUSD
|63
|USDCAD
|24
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2K
|EURGBP
|1.8K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.57 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +51.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
