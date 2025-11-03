- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
196
Gewinntrades:
158 (80.61%)
Verlusttrades:
38 (19.39%)
Bester Trade:
93.57 USD
Schlechtester Trade:
-100.85 USD
Bruttoprofit:
723.43 USD (21 633 pips)
Bruttoverlust:
-387.05 USD (12 381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (51.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
76.72%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.56
Long-Positionen:
94 (47.96%)
Short-Positionen:
102 (52.04%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-125.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.08%
Jahresprognose:
37.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
131.42 USD (7.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (131.42 USD)
Kapital:
11.40% (199.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|79
|EURGBP
|48
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|117
|EURGBP
|112
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +93.57 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -125.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
noch 67 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
21
100%
196
80%
77%
1.86
1.72
USD
USD
11%
1:500