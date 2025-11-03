SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FXFlareSmartEAMT4
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
196
Gewinntrades:
158 (80.61%)
Verlusttrades:
38 (19.39%)
Bester Trade:
93.57 USD
Schlechtester Trade:
-100.85 USD
Bruttoprofit:
723.43 USD (21 633 pips)
Bruttoverlust:
-387.05 USD (12 381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (51.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
76.72%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.56
Long-Positionen:
94 (47.96%)
Short-Positionen:
102 (52.04%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-125.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.08%
Jahresprognose:
37.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
131.42 USD (7.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (131.42 USD)
Kapital:
11.40% (199.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 79
EURGBP 48
GBPUSD 36
USDCAD 32
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 117
EURGBP 112
GBPUSD 95
USDCAD 11
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 2K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 3.3K
USDCAD 909
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +93.57 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -125.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
noch 67 ...
