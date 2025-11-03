- Прирост
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
155 (80.31%)
Убыточных трейдов:
38 (19.69%)
Лучший трейд:
93.57 USD
Худший трейд:
-100.85 USD
Общая прибыль:
717.12 USD (21 325 pips)
Общий убыток:
-387.05 USD (12 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (51.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
75.72%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.51
Длинных трейдов:
94 (48.70%)
Коротких трейдов:
99 (51.30%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-125.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.82 USD (5)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
43.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
131.42 USD (7.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (131.42 USD)
По эквити:
11.40% (199.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|78
|EURGBP
|46
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|107
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|3K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.57 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.26 USD
Макс. убыток в серии: -125.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
