СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FXFlareSmartEAMT4
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
155 (80.31%)
Убыточных трейдов:
38 (19.69%)
Лучший трейд:
93.57 USD
Худший трейд:
-100.85 USD
Общая прибыль:
717.12 USD (21 325 pips)
Общий убыток:
-387.05 USD (12 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (51.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
75.72%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.51
Длинных трейдов:
94 (48.70%)
Коротких трейдов:
99 (51.30%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-125.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.82 USD (5)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
43.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
131.42 USD (7.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (131.42 USD)
По эквити:
11.40% (199.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 78
EURGBP 46
GBPUSD 36
USDCAD 32
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 116
EURGBP 107
GBPUSD 95
USDCAD 11
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.9K
EURGBP 3K
GBPUSD 3.3K
USDCAD 909
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.57 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.26 USD
Макс. убыток в серии: -125.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
еще 67...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXFlareSmartEAMT4
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
1.8K
USD
20
100%
193
80%
76%
1.85
1.71
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.