SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXFlareSmartEAMT4
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
128
Bénéfice trades:
105 (82.03%)
Perte trades:
23 (17.97%)
Meilleure transaction:
93.57 USD
Pire transaction:
-100.85 USD
Bénéfice brut:
454.74 USD (13 876 pips)
Perte brute:
-209.24 USD (7 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (51.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
60 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
66 (51.56%)
Courts trades:
62 (48.44%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
1.92 USD
Bénéfice moyen:
4.33 USD
Perte moyenne:
-9.10 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-125.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-125.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
131.42 USD (7.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (131.42 USD)
Par fonds propres:
1.48% (25.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 57
EURGBP 27
GBPUSD 24
USDCAD 19
AUDNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 100
EURGBP 58
GBPUSD 63
USDCAD 24
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2K
EURGBP 1.8K
GBPUSD 1.7K
USDCAD 1.5K
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.57 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +51.26 USD
Perte consécutive maximale: -125.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
67 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXFlareSmartEAMT4
30 USD par mois
16%
0
0
USD
1.7K
USD
13
100%
128
82%
100%
2.17
1.92
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.