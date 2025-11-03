シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FXFlareSmartEAMT4
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
194
利益トレード:
156 (80.41%)
損失トレード:
38 (19.59%)
ベストトレード:
93.57 USD
最悪のトレード:
-100.85 USD
総利益:
719.50 USD (21 412 pips)
総損失:
-387.05 USD (12 381 pips)
最大連続の勝ち:
18 (51.26 USD)
最大連続利益:
95.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
76.72%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
94 (48.45%)
短いトレード:
100 (51.55%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
4.61 USD
平均損失:
-10.19 USD
最大連続の負け:
5 (-125.82 USD)
最大連続損失:
-125.82 USD (5)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
131.42 USD (7.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (131.42 USD)
エクイティによる:
11.40% (199.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 78
EURGBP 47
GBPUSD 36
USDCAD 32
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 116
EURGBP 110
GBPUSD 95
USDCAD 11
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 1.9K
EURGBP 3.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD 909
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +93.57 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +51.26 USD
最大連続損失: -125.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
67 より多く...
