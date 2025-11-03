- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
194
利益トレード:
156 (80.41%)
損失トレード:
38 (19.59%)
ベストトレード:
93.57 USD
最悪のトレード:
-100.85 USD
総利益:
719.50 USD (21 412 pips)
総損失:
-387.05 USD (12 381 pips)
最大連続の勝ち:
18 (51.26 USD)
最大連続利益:
95.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
76.72%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
94 (48.45%)
短いトレード:
100 (51.55%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
4.61 USD
平均損失:
-10.19 USD
最大連続の負け:
5 (-125.82 USD)
最大連続損失:
-125.82 USD (5)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
131.42 USD (7.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (131.42 USD)
エクイティによる:
11.40% (199.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|78
|EURGBP
|47
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|110
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|3.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +93.57 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +51.26 USD
最大連続損失: -125.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
21
100%
194
80%
77%
1.85
1.71
USD
USD
11%
1:500