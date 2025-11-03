SinaisSeções
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
194
Negociações com lucro:
156 (80.41%)
Negociações com perda:
38 (19.59%)
Melhor negociação:
93.57 USD
Pior negociação:
-100.85 USD
Lucro bruto:
719.50 USD (21 412 pips)
Perda bruta:
-387.05 USD (12 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (51.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
76.72%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
94 (48.45%)
Negociações curtas:
100 (51.55%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
4.61 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-125.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-125.82 USD (5)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
131.42 USD (7.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (131.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.40% (199.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 78
EURGBP 47
GBPUSD 36
USDCAD 32
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 116
EURGBP 110
GBPUSD 95
USDCAD 11
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.9K
EURGBP 3.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD 909
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +93.57 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +51.26 USD
Máxima perda consecutiva: -125.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
67 mais ...
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Sem comentários
