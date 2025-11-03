- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
194
Negociações com lucro:
156 (80.41%)
Negociações com perda:
38 (19.59%)
Melhor negociação:
93.57 USD
Pior negociação:
-100.85 USD
Lucro bruto:
719.50 USD (21 412 pips)
Perda bruta:
-387.05 USD (12 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (51.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
76.72%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
94 (48.45%)
Negociações curtas:
100 (51.55%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
4.61 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-125.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-125.82 USD (5)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
131.42 USD (7.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (131.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.40% (199.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|78
|EURGBP
|47
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|110
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|3.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.57 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +51.26 USD
Máxima perda consecutiva: -125.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
67 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
21
100%
194
80%
77%
1.85
1.71
USD
USD
11%
1:500