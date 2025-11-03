리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AlphaTradex2-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 3 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 6 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.15 × 20 ICMarkets-Live04 0.32 × 41 VantageFXInternational-Live 2 0.33 × 3 ICMarkets-Live10 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.51 × 279 Tickmill-Live05 0.54 × 400 ICMarkets-Live17 0.61 × 18 Tickmill-Live 0.65 × 965 Tickmill-Live02 0.65 × 1484 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live10 0.72 × 54 ICMarkets-Live18 0.77 × 142 ICMarkets-Live07 0.85 × 1032 Tickmill-Live08 0.92 × 26 ICMarketsSC-Live06 0.93 × 502 ICMarketsSC-Live15 0.99 × 960 Pepperstone-Demo01 1.00 × 2 TitanFX-05 1.00 × 1 67 더...