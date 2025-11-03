- 자본
- 축소
트레이드:
202
이익 거래:
164 (81.18%)
손실 거래:
38 (18.81%)
최고의 거래:
93.57 USD
최악의 거래:
-100.85 USD
총 수익:
738.61 USD (22 403 pips)
총 손실:
-387.05 USD (12 381 pips)
연속 최대 이익:
18 (51.26 USD)
연속 최대 이익:
95.55 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
77.76%
최대 입금량:
4.09%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.68
롱(주식매수):
98 (48.51%)
숏(주식차입매도):
104 (51.49%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
1.74 USD
평균 이익:
4.50 USD
평균 손실:
-10.19 USD
연속 최대 손실:
5 (-125.82 USD)
연속 최대 손실:
-125.82 USD (5)
월별 성장률:
3.90%
연간 예측:
47.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
131.42 USD (7.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.54% (131.42 USD)
자본금별:
11.40% (199.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|EURGBP
|49
|GBPUSD
|40
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|119
|EURGBP
|114
|GBPUSD
|106
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2.1K
|EURGBP
|3.3K
|GBPUSD
|3.8K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +93.57 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +51.26 USD
연속 최대 손실: -125.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
