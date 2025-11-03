- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
193
盈利交易:
155 (80.31%)
亏损交易:
38 (19.69%)
最好交易:
93.57 USD
最差交易:
-100.85 USD
毛利:
717.12 USD (21 325 pips)
毛利亏损:
-387.05 USD (12 381 pips)
最大连续赢利:
18 (51.26 USD)
最大连续盈利:
95.55 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
76.72%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.51
长期交易:
94 (48.70%)
短期交易:
99 (51.30%)
利润因子:
1.85
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-10.19 USD
最大连续失误:
5 (-125.82 USD)
最大连续亏损:
-125.82 USD (5)
每月增长:
3.60%
年度预测:
43.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
131.42 USD (7.54%)
相对跌幅:
结余:
7.54% (131.42 USD)
净值:
11.40% (199.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|78
|EURGBP
|46
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|107
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|3K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.57 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +51.26 USD
最大连续亏损: -125.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
20
100%
193
80%
77%
1.85
1.71
USD
USD
11%
1:500