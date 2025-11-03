- Incremento
Total de Trades:
194
Transacciones Rentables:
156 (80.41%)
Transacciones Irrentables:
38 (19.59%)
Mejor transacción:
93.57 USD
Peor transacción:
-100.85 USD
Beneficio Bruto:
719.50 USD (21 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-387.05 USD (12 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (51.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
76.72%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
94 (48.45%)
Transacciones Cortas:
100 (51.55%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
4.61 USD
Pérdidas medias:
-10.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-125.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
131.42 USD (7.54%)
Reducción relativa:
De balance:
7.54% (131.42 USD)
De fondos:
11.40% (199.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|78
|EURGBP
|47
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|32
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|110
|GBPUSD
|95
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.9K
|EURGBP
|3.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDCAD
|909
|AUDNZD
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +93.57 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +51.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -125.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 41
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 279
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 400
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
Tickmill-Live
|0.65 × 965
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 1484
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 142
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 1032
|
Tickmill-Live08
|0.92 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 502
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
