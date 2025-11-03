SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FXFlareSmartEAMT4
Thanh Huong Phan

FXFlareSmartEAMT4

Thanh Huong Phan
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
194
Transacciones Rentables:
156 (80.41%)
Transacciones Irrentables:
38 (19.59%)
Mejor transacción:
93.57 USD
Peor transacción:
-100.85 USD
Beneficio Bruto:
719.50 USD (21 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-387.05 USD (12 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (51.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
76.72%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
94 (48.45%)
Transacciones Cortas:
100 (51.55%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
4.61 USD
Pérdidas medias:
-10.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-125.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
131.42 USD (7.54%)
Reducción relativa:
De balance:
7.54% (131.42 USD)
De fondos:
11.40% (199.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 78
EURGBP 47
GBPUSD 36
USDCAD 32
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 116
EURGBP 110
GBPUSD 95
USDCAD 11
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.9K
EURGBP 3.1K
GBPUSD 3.3K
USDCAD 909
AUDNZD 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +93.57 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +51.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -125.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 41
VantageFXInternational-Live 2
0.33 × 3
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 279
Tickmill-Live05
0.54 × 400
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
Tickmill-Live
0.65 × 965
Tickmill-Live02
0.65 × 1484
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.72 × 54
ICMarkets-Live18
0.77 × 142
ICMarkets-Live07
0.85 × 1032
Tickmill-Live08
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 502
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
TitanFX-05
1.00 × 1
otros 67...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
LeopardSmartEA uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FXFlareSmartEAMT4
30 USD al mes
22%
0
0
USD
1.8K
USD
21
100%
194
80%
77%
1.85
1.71
USD
11%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.