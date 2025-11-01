SinyallerBölümler
Thanh Huong Phan

GoldFlare

Thanh Huong Phan
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
104 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (29.25%)
En iyi işlem:
77.92 USD
En kötü işlem:
-32.83 USD
Brüt kâr:
943.62 USD (39 469 pips)
Brüt zarar:
-401.69 USD (27 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (195.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.44 USD (18)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.25
Alış işlemleri:
124 (84.35%)
Satış işlemleri:
23 (15.65%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
3.69 USD
Ortalama kâr:
9.07 USD
Ortalama zarar:
-9.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-86.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.74 USD (5)
Aylık büyüme:
10.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.99 USD
Maksimum:
86.74 USD (11.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.92 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +195.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
İnceleme yok
