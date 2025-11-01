- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
104 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (29.25%)
En iyi işlem:
77.92 USD
En kötü işlem:
-32.83 USD
Brüt kâr:
943.62 USD (39 469 pips)
Brüt zarar:
-401.69 USD (27 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (195.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.44 USD (18)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.25
Alış işlemleri:
124 (84.35%)
Satış işlemleri:
23 (15.65%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
3.69 USD
Ortalama kâr:
9.07 USD
Ortalama zarar:
-9.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-86.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.74 USD (5)
Aylık büyüme:
10.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.99 USD
Maksimum:
86.74 USD (11.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.92 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +195.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
İnceleme yok