Thanh Huong Phan

GoldFlare

Thanh Huong Phan
0条评论
可靠性
44
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 104%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
158
盈利交易:
115 (72.78%)
亏损交易:
43 (27.22%)
最好交易:
77.92 USD
最差交易:
-32.83 USD
毛利:
988.24 USD (41 759 pips)
毛利亏损:
-401.69 USD (27 919 pips)
最大连续赢利:
23 (173.12 USD)
最大连续盈利:
195.44 USD (18)
夏普比率:
0.25
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.76
长期交易:
131 (82.91%)
短期交易:
27 (17.09%)
利润因子:
2.46
预期回报:
3.71 USD
平均利润:
8.59 USD
平均损失:
-9.34 USD
最大连续失误:
5 (-86.74 USD)
最大连续亏损:
-86.74 USD (5)
每月增长:
2.74%
年度预测:
33.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.99 USD
最大值:
86.74 USD (11.00%)
相对跌幅:
结余:
14.94% (79.17 USD)
净值:
0.89% (9.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77.92 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +173.12 USD
最大连续亏损: -86.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 更多...
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
没有评论
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldFlare
每月30 USD
104%
0
0
USD
1.1K
USD
44
100%
158
72%
0%
2.46
3.71
USD
15%
1:500
