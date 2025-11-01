- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
115 (72.78%)
亏损交易:
43 (27.22%)
最好交易:
77.92 USD
最差交易:
-32.83 USD
毛利:
988.24 USD (41 759 pips)
毛利亏损:
-401.69 USD (27 919 pips)
最大连续赢利:
23 (173.12 USD)
最大连续盈利:
195.44 USD (18)
夏普比率:
0.25
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.76
长期交易:
131 (82.91%)
短期交易:
27 (17.09%)
利润因子:
2.46
预期回报:
3.71 USD
平均利润:
8.59 USD
平均损失:
-9.34 USD
最大连续失误:
5 (-86.74 USD)
最大连续亏损:
-86.74 USD (5)
每月增长:
2.74%
年度预测:
33.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.99 USD
最大值:
86.74 USD (11.00%)
相对跌幅:
结余:
14.94% (79.17 USD)
净值:
0.89% (9.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|587
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.92 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +173.12 USD
最大连续亏损: -86.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
104%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
44
100%
158
72%
0%
2.46
3.71
USD
USD
15%
1:500