СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldFlare
Thanh Huong Phan

GoldFlare

Thanh Huong Phan
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 104%
Tickmill-Live08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
115 (72.78%)
Убыточных трейдов:
43 (27.22%)
Лучший трейд:
77.92 USD
Худший трейд:
-32.83 USD
Общая прибыль:
988.24 USD (41 759 pips)
Общий убыток:
-401.69 USD (27 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (173.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.44 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
131 (82.91%)
Коротких трейдов:
27 (17.09%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
3.71 USD
Средняя прибыль:
8.59 USD
Средний убыток:
-9.34 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.74 USD (5)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.99 USD
Максимальная:
86.74 USD (11.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.94% (79.17 USD)
По эквити:
0.89% (9.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.92 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +173.12 USD
Макс. убыток в серии: -86.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
еще 29...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
Нет отзывов
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldFlare
30 USD в месяц
104%
0
0
USD
1.1K
USD
44
100%
158
72%
0%
2.46
3.71
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.