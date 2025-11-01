- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
115 (72.78%)
Убыточных трейдов:
43 (27.22%)
Лучший трейд:
77.92 USD
Худший трейд:
-32.83 USD
Общая прибыль:
988.24 USD (41 759 pips)
Общий убыток:
-401.69 USD (27 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (173.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.44 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
131 (82.91%)
Коротких трейдов:
27 (17.09%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
3.71 USD
Средняя прибыль:
8.59 USD
Средний убыток:
-9.34 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-86.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.74 USD (5)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.99 USD
Максимальная:
86.74 USD (11.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.94% (79.17 USD)
По эквити:
0.89% (9.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|587
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.92 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +173.12 USD
Макс. убыток в серии: -86.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
еще 29...
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
Нет отзывов
