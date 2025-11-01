- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
115 (72.78%)
損失トレード:
43 (27.22%)
ベストトレード:
77.92 USD
最悪のトレード:
-32.83 USD
総利益:
988.24 USD (41 759 pips)
総損失:
-401.69 USD (27 919 pips)
最大連続の勝ち:
23 (173.12 USD)
最大連続利益:
195.44 USD (18)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.76
長いトレード:
131 (82.91%)
短いトレード:
27 (17.09%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
3.71 USD
平均利益:
8.59 USD
平均損失:
-9.34 USD
最大連続の負け:
5 (-86.74 USD)
最大連続損失:
-86.74 USD (5)
月間成長:
2.74%
年間予想:
33.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.99 USD
最大の:
86.74 USD (11.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.94% (79.17 USD)
エクイティによる:
0.89% (9.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|587
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.92 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +173.12 USD
最大連続損失: -86.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
29 より多く...
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
