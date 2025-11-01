シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldFlare
Thanh Huong Phan

GoldFlare

Thanh Huong Phan
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 104%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
115 (72.78%)
損失トレード:
43 (27.22%)
ベストトレード:
77.92 USD
最悪のトレード:
-32.83 USD
総利益:
988.24 USD (41 759 pips)
総損失:
-401.69 USD (27 919 pips)
最大連続の勝ち:
23 (173.12 USD)
最大連続利益:
195.44 USD (18)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.76
長いトレード:
131 (82.91%)
短いトレード:
27 (17.09%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
3.71 USD
平均利益:
8.59 USD
平均損失:
-9.34 USD
最大連続の負け:
5 (-86.74 USD)
最大連続損失:
-86.74 USD (5)
月間成長:
2.74%
年間予想:
33.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.99 USD
最大の:
86.74 USD (11.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.94% (79.17 USD)
エクイティによる:
0.89% (9.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.92 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +173.12 USD
最大連続損失: -86.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 より多く...
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldFlare
30 USD/月
104%
0
0
USD
1.1K
USD
44
100%
158
72%
0%
2.46
3.71
USD
15%
1:500
コピー

