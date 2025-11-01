SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GoldFlare
Thanh Huong Phan

GoldFlare

Thanh Huong Phan
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 104%
Tickmill-Live08
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
158
Transacciones Rentables:
115 (72.78%)
Transacciones Irrentables:
43 (27.22%)
Mejor transacción:
77.92 USD
Peor transacción:
-32.83 USD
Beneficio Bruto:
988.24 USD (41 759 pips)
Pérdidas Brutas:
-401.69 USD (27 919 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (173.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195.44 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.76
Transacciones Largas:
131 (82.91%)
Transacciones Cortas:
27 (17.09%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
3.71 USD
Beneficio medio:
8.59 USD
Pérdidas medias:
-9.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-86.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-86.74 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.74%
Pronóstico anual:
33.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.99 USD
Máxima:
86.74 USD (11.00%)
Reducción relativa:
De balance:
14.94% (79.17 USD)
De fondos:
0.89% (9.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 587
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.92 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +173.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
otros 29...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
💎 **GoldFlare EA – Advanced Expert Advisor for Gold (XAU/USD)**
GoldFlare EA is an advanced automated trading system designed specifically for gold.
It combines **RSI, MACD, and Multi-Timeframe Moving Averages** to identify reliable buy/sell opportunities and confirm market direction with high precision.
🔹 **Smart Features:**
* Multi-timeframe trend confirmation (M15–H4)
* Dual confirmation with RSI + MACD
* 3 adjustable risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot
* Intelligent Martingale progression with total-profit closure
* Automatic drawdown protection and order management
🎯 **Goal:**
To help traders **automate gold trading**, reduce emotional decisions, and grow profits safely and steadily.
No hay comentarios
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldFlare
30 USD al mes
104%
0
0
USD
1.1K
USD
44
100%
158
72%
0%
2.46
3.71
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.