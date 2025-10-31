- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
12 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (36.84%)
En iyi işlem:
9.07 EUR
En kötü işlem:
-2.58 EUR
Brüt kâr:
29.59 EUR (1 745 pips)
Brüt zarar:
-7.30 EUR (724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.75 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
62.45%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
17 (89.47%)
Satış işlemleri:
2 (10.53%)
Kâr faktörü:
4.05
Beklenen getiri:
1.17 EUR
Ortalama kâr:
2.47 EUR
Ortalama zarar:
-1.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4.02 EUR (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 EUR
Maksimum:
4.02 EUR (3.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.88% (4.02 EUR)
Varlığa göre:
12.63% (13.08 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|759
|GBPUSD
|79
|EURUSD
|99
|USDCHF
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.07 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.02 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 595
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.40 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|2.09 × 89
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
EagleFX-Live
|3.80 × 5
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
Varchev-Real
|4.58 × 12
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
