Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
572 (75.46%)
Убыточных трейдов:
186 (24.54%)
Лучший трейд:
104.16 EUR
Худший трейд:
-36.52 EUR
Общая прибыль:
929.54 EUR (63 163 pips)
Общий убыток:
-621.70 EUR (46 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (13.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
148.06 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
97.32%
Макс. загрузка депозита:
86.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
416 (54.88%)
Коротких трейдов:
342 (45.12%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.41 EUR
Средняя прибыль:
1.63 EUR
Средний убыток:
-3.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-180.79 EUR)
Макс. убыток в серии:
-180.79 EUR (9)
Прирост в месяц:
43.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.88 EUR
Максимальная:
180.79 EUR (95.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.70% (180.79 EUR)
По эквити:
53.77% (265.42 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|69
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|47
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|38
|EURCAD
|37
|EURJPY
|37
|USDCAD
|36
|GBPAUD
|32
|AUDJPY
|32
|AUDCAD
|30
|CADJPY
|27
|NZDJPY
|23
|USDCHF
|22
|NZDCAD
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|AUDUSD
|21
|EURNZD
|21
|CHFJPY
|18
|EURUSD
|16
|GBPCHF
|16
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|13
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDNZD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCHF
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|47
|XAUUSD
|-154
|USDJPY
|38
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|34
|EURCAD
|24
|EURJPY
|21
|USDCAD
|78
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|16
|AUDCAD
|21
|CADJPY
|13
|NZDJPY
|12
|USDCHF
|25
|NZDCAD
|15
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-29
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|14
|GBPCHF
|-12
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|13
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|7
|NZDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|2.3K
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.6K
|EURCAD
|2.1K
|EURJPY
|1.9K
|USDCAD
|-2.8K
|GBPAUD
|-925
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|1.3K
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|1.8K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPCHF
|-270
|AUDCHF
|721
|EURGBP
|764
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|AUDNZD
|346
|NZDUSD
|486
|NZDCHF
|343
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.16 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +13.29 EUR
Макс. убыток в серии: -180.79 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-40%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
8
100%
758
75%
97%
1.49
0.41
EUR
EUR
96%
1:500