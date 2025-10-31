СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
572 (75.46%)
Убыточных трейдов:
186 (24.54%)
Лучший трейд:
104.16 EUR
Худший трейд:
-36.52 EUR
Общая прибыль:
929.54 EUR (63 163 pips)
Общий убыток:
-621.70 EUR (46 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (13.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
148.06 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
97.32%
Макс. загрузка депозита:
86.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
416 (54.88%)
Коротких трейдов:
342 (45.12%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.41 EUR
Средняя прибыль:
1.63 EUR
Средний убыток:
-3.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-180.79 EUR)
Макс. убыток в серии:
-180.79 EUR (9)
Прирост в месяц:
43.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.88 EUR
Максимальная:
180.79 EUR (95.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.70% (180.79 EUR)
По эквити:
53.77% (265.42 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 69
XAUUSD 49
USDJPY 47
GBPCAD 46
GBPUSD 38
EURCAD 37
EURJPY 37
USDCAD 36
GBPAUD 32
AUDJPY 32
AUDCAD 30
CADJPY 27
NZDJPY 23
USDCHF 22
NZDCAD 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
CHFJPY 18
EURUSD 16
GBPCHF 16
AUDCHF 15
EURGBP 13
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 47
XAUUSD -154
USDJPY 38
GBPCAD 49
GBPUSD 34
EURCAD 24
EURJPY 21
USDCAD 78
GBPAUD 43
AUDJPY 16
AUDCAD 21
CADJPY 13
NZDJPY 12
USDCHF 25
NZDCAD 15
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
CHFJPY 10
EURUSD 14
GBPCHF -12
AUDCHF 12
EURGBP 13
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.6K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.6K
EURCAD 2.1K
EURJPY 1.9K
USDCAD -2.8K
GBPAUD -925
AUDJPY 2.5K
AUDCAD 1.3K
CADJPY 2.1K
NZDJPY 1.8K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
CHFJPY 1.3K
EURUSD 1K
GBPCHF -270
AUDCHF 721
EURGBP 764
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.16 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +13.29 EUR
Макс. убыток в серии: -180.79 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
еще 134...
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
