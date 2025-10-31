- Incremento
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
592 (75.89%)
Transacciones Irrentables:
188 (24.10%)
Mejor transacción:
104.16 EUR
Peor transacción:
-36.52 EUR
Beneficio Bruto:
950.24 EUR (65 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-626.38 EUR (47 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (13.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
148.06 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
97.32%
Carga máxima del depósito:
86.43%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
96
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.79
Transacciones Largas:
424 (54.36%)
Transacciones Cortas:
356 (45.64%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
0.42 EUR
Beneficio medio:
1.61 EUR
Pérdidas medias:
-3.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-180.79 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.79 EUR (9)
Crecimiento al mes:
45.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
91.88 EUR
Máxima:
180.79 EUR (95.70%)
Reducción relativa:
De balance:
95.70% (180.79 EUR)
De fondos:
53.77% (265.42 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|69
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|49
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|40
|EURCAD
|40
|USDCAD
|38
|EURJPY
|38
|AUDJPY
|34
|GBPAUD
|32
|AUDCAD
|31
|CADJPY
|29
|NZDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|AUDUSD
|21
|EURNZD
|21
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|18
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|15
|AUDCHF
|15
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDNZD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCHF
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|47
|XAUUSD
|-154
|USDJPY
|39
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|36
|EURCAD
|27
|USDCAD
|79
|EURJPY
|22
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|43
|AUDCAD
|21
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|12
|NZDCAD
|15
|USDCHF
|25
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-29
|EURUSD
|18
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|-12
|EURGBP
|15
|AUDCHF
|12
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|7
|NZDCHF
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|2.3K
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.8K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.9K
|EURCAD
|2.1K
|USDCAD
|-2.6K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|2.6K
|GBPAUD
|-925
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|NZDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.5K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|-3K
|EURUSD
|981
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCHF
|-270
|EURGBP
|959
|AUDCHF
|721
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|AUDNZD
|346
|NZDUSD
|486
|NZDCHF
|343
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +104.16 EUR
Peor transacción: -37 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +13.29 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -180.79 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
otros 134...
