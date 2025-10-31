SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -39%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
592 (75.89%)
Transacciones Irrentables:
188 (24.10%)
Mejor transacción:
104.16 EUR
Peor transacción:
-36.52 EUR
Beneficio Bruto:
950.24 EUR (65 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-626.38 EUR (47 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (13.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
148.06 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
97.32%
Carga máxima del depósito:
86.43%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
96
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.79
Transacciones Largas:
424 (54.36%)
Transacciones Cortas:
356 (45.64%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
0.42 EUR
Beneficio medio:
1.61 EUR
Pérdidas medias:
-3.33 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-180.79 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.79 EUR (9)
Crecimiento al mes:
45.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
91.88 EUR
Máxima:
180.79 EUR (95.70%)
Reducción relativa:
De balance:
95.70% (180.79 EUR)
De fondos:
53.77% (265.42 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 69
XAUUSD 49
USDJPY 49
GBPCAD 46
GBPUSD 40
EURCAD 40
USDCAD 38
EURJPY 38
AUDJPY 34
GBPAUD 32
AUDCAD 31
CADJPY 29
NZDJPY 24
NZDCAD 23
USDCHF 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
EURUSD 19
CHFJPY 18
GBPCHF 16
EURGBP 15
AUDCHF 15
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 47
XAUUSD -154
USDJPY 39
GBPCAD 49
GBPUSD 36
EURCAD 27
USDCAD 79
EURJPY 22
AUDJPY 17
GBPAUD 43
AUDCAD 21
CADJPY 14
NZDJPY 12
NZDCAD 15
USDCHF 25
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
EURUSD 18
CHFJPY 10
GBPCHF -12
EURGBP 15
AUDCHF 12
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.8K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.9K
EURCAD 2.1K
USDCAD -2.6K
EURJPY 2K
AUDJPY 2.6K
GBPAUD -925
AUDCAD 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.5K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
EURUSD 981
CHFJPY 1.3K
GBPCHF -270
EURGBP 959
AUDCHF 721
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.16 EUR
Peor transacción: -37 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +13.29 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -180.79 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
otros 134...
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
