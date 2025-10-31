信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
767
盈利交易:
580 (75.61%)
亏损交易:
187 (24.38%)
最好交易:
104.16 EUR
最差交易:
-36.52 EUR
毛利:
937.69 EUR (64 137 pips)
毛利亏损:
-623.59 EUR (46 705 pips)
最大连续赢利:
24 (13.29 EUR)
最大连续盈利:
148.06 EUR (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
97.32%
最大入金加载:
86.43%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.74
长期交易:
420 (54.76%)
短期交易:
347 (45.24%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.41 EUR
平均利润:
1.62 EUR
平均损失:
-3.33 EUR
最大连续失误:
9 (-180.79 EUR)
最大连续亏损:
-180.79 EUR (9)
每月增长:
42.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.88 EUR
最大值:
180.79 EUR (95.70%)
相对跌幅:
结余:
95.70% (180.79 EUR)
净值:
53.77% (265.42 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 69
XAUUSD 49
USDJPY 48
GBPCAD 46
GBPUSD 39
EURCAD 39
EURJPY 38
USDCAD 36
AUDJPY 33
GBPAUD 32
AUDCAD 31
CADJPY 28
NZDJPY 24
USDCHF 22
NZDCAD 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
CHFJPY 18
EURUSD 16
GBPCHF 16
AUDCHF 15
EURGBP 13
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 47
XAUUSD -154
USDJPY 39
GBPCAD 49
GBPUSD 36
EURCAD 26
EURJPY 22
USDCAD 78
AUDJPY 16
GBPAUD 43
AUDCAD 21
CADJPY 14
NZDJPY 12
USDCHF 25
NZDCAD 15
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
CHFJPY 10
EURUSD 14
GBPCHF -12
AUDCHF 12
EURGBP 13
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.7K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.8K
EURCAD 2K
EURJPY 2K
USDCAD -2.8K
AUDJPY 2.5K
GBPAUD -925
AUDCAD 1.4K
CADJPY 2.2K
NZDJPY 1.9K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
CHFJPY 1.3K
EURUSD 1K
GBPCHF -270
AUDCHF 721
EURGBP 764
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.16 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +13.29 EUR
最大连续亏损: -180.79 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
134 更多...
没有评论
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载