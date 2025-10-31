- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
767
盈利交易:
580 (75.61%)
亏损交易:
187 (24.38%)
最好交易:
104.16 EUR
最差交易:
-36.52 EUR
毛利:
937.69 EUR (64 137 pips)
毛利亏损:
-623.59 EUR (46 705 pips)
最大连续赢利:
24 (13.29 EUR)
最大连续盈利:
148.06 EUR (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
97.32%
最大入金加载:
86.43%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.74
长期交易:
420 (54.76%)
短期交易:
347 (45.24%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.41 EUR
平均利润:
1.62 EUR
平均损失:
-3.33 EUR
最大连续失误:
9 (-180.79 EUR)
最大连续亏损:
-180.79 EUR (9)
每月增长:
42.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.88 EUR
最大值:
180.79 EUR (95.70%)
相对跌幅:
结余:
95.70% (180.79 EUR)
净值:
53.77% (265.42 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|69
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|48
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|39
|EURCAD
|39
|EURJPY
|38
|USDCAD
|36
|AUDJPY
|33
|GBPAUD
|32
|AUDCAD
|31
|CADJPY
|28
|NZDJPY
|24
|USDCHF
|22
|NZDCAD
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|AUDUSD
|21
|EURNZD
|21
|CHFJPY
|18
|EURUSD
|16
|GBPCHF
|16
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|13
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDNZD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCHF
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|47
|XAUUSD
|-154
|USDJPY
|39
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|36
|EURCAD
|26
|EURJPY
|22
|USDCAD
|78
|AUDJPY
|16
|GBPAUD
|43
|AUDCAD
|21
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|12
|USDCHF
|25
|NZDCAD
|15
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-29
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|14
|GBPCHF
|-12
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|13
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|7
|NZDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|2.3K
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.8K
|EURCAD
|2K
|EURJPY
|2K
|USDCAD
|-2.8K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPAUD
|-925
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|2.2K
|NZDJPY
|1.9K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPCHF
|-270
|AUDCHF
|721
|EURGBP
|764
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|AUDNZD
|346
|NZDUSD
|486
|NZDCHF
|343
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.16 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +13.29 EUR
最大连续亏损: -180.79 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-40%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
8
100%
767
75%
97%
1.50
0.41
EUR
EUR
96%
1:500