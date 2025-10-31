SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -39%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
793
Gewinntrades:
604 (76.16%)
Verlusttrades:
189 (23.83%)
Bester Trade:
104.16 EUR
Schlechtester Trade:
-36.52 EUR
Bruttoprofit:
962.78 EUR (66 709 pips)
Bruttoverlust:
-629.05 EUR (47 367 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (13.29 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
148.06 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
97.32%
Max deposit load:
86.43%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
430 (54.22%)
Short-Positionen:
363 (45.78%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-180.79 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.79 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
61.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
91.88 EUR
Maximaler:
180.79 EUR (95.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.70% (180.79 EUR)
Kapital:
53.77% (265.42 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 70
USDJPY 51
XAUUSD 49
GBPCAD 46
EURCAD 41
GBPUSD 40
EURJPY 39
USDCAD 38
AUDJPY 35
GBPAUD 32
AUDCAD 31
CADJPY 30
NZDJPY 25
NZDCAD 23
USDCHF 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
EURUSD 20
CHFJPY 18
EURGBP 17
GBPCHF 16
AUDCHF 15
CADCHF 13
EURCHF 13
NZDUSD 10
AUDNZD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 47
USDJPY 40
XAUUSD -154
GBPCAD 49
EURCAD 28
GBPUSD 36
EURJPY 22
USDCAD 79
AUDJPY 17
GBPAUD 43
AUDCAD 21
CADJPY 15
NZDJPY 13
NZDCAD 15
USDCHF 25
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
EURUSD 19
CHFJPY 10
EURGBP 18
GBPCHF -12
AUDCHF 12
CADCHF 14
EURCHF 11
NZDUSD 10
AUDNZD 5
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 2.4K
USDJPY 2K
XAUUSD -3.6K
GBPCAD -502
EURCAD 2.2K
GBPUSD 2.9K
EURJPY 2.1K
USDCAD -2.6K
AUDJPY 2.7K
GBPAUD -925
AUDCAD 1.4K
CADJPY 2.4K
NZDJPY 2K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.5K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
EURUSD 1.1K
CHFJPY 1.3K
EURGBP 1.2K
GBPCHF -270
AUDCHF 721
CADCHF 915
EURCHF 781
NZDUSD 384
AUDNZD 346
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.16 EUR
Schlechtester Trade: -37 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.29 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -180.79 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
noch 134 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CORE 1 CUS
999 USD pro Monat
-39%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
793
76%
97%
1.53
0.42
EUR
96%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.