Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.08 × 13 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.90 × 598 ICMarketsSC-Live04 1.23 × 201 FusionMarkets-Live 2 1.29 × 78 TMGM.TradeMax-Live10 1.50 × 4 TradeMaxGlobal-Live10 1.50 × 2 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 Exness-Real16 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 2.03 × 95 Exness-Real9 2.47 × 163 Coinexx-Live 3.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 3.01 × 101 EagleFX-Live 3.14 × 7 Varchev-Real 3.31 × 26 Axi-US09-Live 3.33 × 3 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 CapitalPointTrading-Live29 4.42 × 38 FxPro.com-Real05 8.55 × 11 FXGlobe-Real 12.50 × 2 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou